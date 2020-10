Faggiano: “Contro l’Hellas con la Primavera. Per le regole ASL non ci siamo allenati”

LISTE – “Le regole Fifa e Uefa non dicono che i giocatori con tampone negativo si devono allenare, ma la Asl ha bloccato tutto. Non ci siamo allenati. Per prendere una decisione sulla mancata partenza per Torino si è dovuto aspettare giovedì. Il Napoli, invece, ha atteso mezz’ora: non ce l’ho con gli azzurri, ma il calcio deve essere uguale per tutti. Se mi dicono sì, sono fesso io ad andare a giocare. Prima del Napoli abbiamo fatto i tamponi all’una di notte. Ora stanno passando i giorni e non si è deciso nulla. E ci volevano far giocare a metà settimana contro il Torino per recuperare la partita, è incredibile. Ora ci sono le liste: è ridicolo averle, soprattutto in un momento così“.