MILANO – Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto Filippo Galli. L’ex rossonero ha parlato così di Matteo Gabbia. Ecco le sue parole: “Gabbia ha dimostrato di poter stare in Serie A e di poter giocare in un club come il Milan che vuole tornare grande: Matteo ha fatto un’esperienza in C ed è tornato più cosciente, ma Pioli sta facendo un lavoro straordinario con tutta la squadra”.