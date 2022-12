Milan, l’ex rossonero Franck Kessié non sarà del Napoli. C’è un altro club…

L'ex rossonero passerebbe all'Inter già in estate? L'idea c'è e l'ivoriano aspetta l'ok dai nerazzurri. Al Barcellona non sta trovando spazio

Redazione Il Milanista

Dopo aver salutato Milan in estate, l'ex centrocampista rossonero Franck Kessié non si sta trovando a suo agio con i blaugrana. E non rientra nei progetti di Xavi. La sua avventura a Barcellonapotrebbe essere già ai titoli di coda. Il giocatore sarebbe alla ricerca di un altro club per i prossimi mesi, o addirittura già per gennaio.

Diverse le squadre interessate a lui e tra queste ci sarebbe anche il club di De Laurentiis alla finestra. Tuttavia pare che nelle ultime ore gli azzurri stiano virando su un altro tipo di profilo per la prossima sessione estiva di mercato. Alcuni parlano di un suo possibile ritorno in Serie A o una sua partenza alla volta della Premier League. L’ivoriano arrivato a Barcellona a zero pochi mesi fa con l'idea di fare la differenza, sarebbe deluso dall'esperienza in Catalunya. Bocciato dal commissario tecnico, viene considerato da Xavi come ultima ruota del carro a centrocampo in pratica. Dopo il grande successo con il Diavolo, il giocatore non ha avuto lo stesso impatto con i catalani. Complice anche l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco, Xavi gli ha riservato un posto fisso in panchina. Ma mezza Europa gli fa la corte.

Dall’Inghilterra ci sarebbe l'interesse dell'Aston Villa, che è proprio alla ricerca di rinforzi da quelle parti del campo. L'offerta si aggirerebbe attorno ai 14 milioni di euro. Inoltre ci sarebbe anche il Fulham, pronto a versare per il suo cartellino ben 22 milioni di euro. Infine anche il Tottenham di Antonio Conte che non disdegnerebbe l'idea di averlo in squadra. Tuttavia la volontà del calciatore sarebbe quella di tornare in Serie A: in Italia ci sarebbe l'interesse dell'Inter. Secondo todofichajes.com potrebbe esserci un accordo tra la dirigenza sportiva neroazzurra e l’entourage dell'ivoriano. Lui attende il nulla osta dai nerazzurri. Il giocatore punta al riscatto e dal canto suo il Barcellona otterrebbe una bella plusvalenza da questa manovra.