Ex Milan – Van Ginkel a un passo dal PSV

MILANO – L’ex centrocampista del Milan Marco van Ginkel potrebbe tornare a giocare in Eredivise. L’olandese, che in Serie A ha collezionato appena 18 presenze e un gol, ha ricevuto un’offerta del PSV, il club che lo lanciò. Il Chelsea è in trattativa con il club della Philipps per il 27enne. Al momento non sembrano esserci intoppi nella trattativa.