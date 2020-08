Ex Milan, i tifosi del Liverpool rimpiangono l’acquisto di Balotelli

Notizie Milan – I tifosi del Liverpool rimpiangono l’acquisto di Balotelli

Mario Balotelli è probabilmente uno dei più grandi rimpianti del nostro calcio negli ultimi vent’anni: l’attaccante classe 1990, infatti, è stato uno dei migliori talenti offerti dalla scuola calcistica italiana. Forza fisica dominante, tecnica, precisione e grandi colpi di genio lo hanno reso famoso in Serie A, dove esordì a 17 anni, e poi in Europa. Purtroppo, sono stati soprattutto i suoi “colpi di testa” a far parlare di lui e a limitarne la carriera, impreziosita comunque dalla vittoria di vari trofei, tra cui la Cahampions League del 2010.

Con la maglia del Milan, Balotelli ha giocato dal gennaio 2013 al giugno 2014 e poi nella stagione 2015-2016. Nell’intervallo di tempo tra le due esperienze rossonere, Super Mario ha vestito la maglia del Liverpool: in quella stagione ha totalizzato 24 presenze e solamente 4 gol. Per questo motivo, come riportato dal sito web anfieldwatch.co.uk, i tifosi dei Reds considerano l’acquisto dell’attaccante italiano “un terribile errore, fortunatamente costato solo 16 milioni di sterline“. I supporters inglesi, dunque, ancora dopo sei anni rimpiangono di aver acquistato Balotelli dal Milan.