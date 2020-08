Ex Milan, Bonaventura conteso da Benevento ed Hellas Verona

Ex Milan – Bonaventura tra Hellas Verona e Benevento

L’ex centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura sarebbe al centro di una sfida di mercato tra la neopromossa Benevento e l’Hellas Verona. Svincolatosi da poco, dopo il termine della sua ultima stagione in maglia rossonera, il centrocampista Giacomo Bonaventura sarebbe al centro di varie attenzioni di mercato da parte di vari club di Serie A. Dopo la frenata della trattativa con il Torino, che dai rossoneri potrebbe prelevare Lucas Biglia, ed un sondaggio da parte della Lazio, il centrocampista ex Milan sarebbe conteso dal Benevento di Pippo Inzaghi, già espressosi in merito, e dall’Hellas Verona di Ivan Juric, a caccia di un giocatore esperto per rinforzare la rosa. L’ex rossonero non ha ancora sciolto i suoi dubbi, ma nei prossimi giorni potrebbe arrivare la tanto attesa scelta in merito al proprio futuro.