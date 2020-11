Evani: “Dobbiamo stare attenti: la Bosnia non ci regalerà nulla”

MILANO – Questa sera l’Italia affronterà la Bosnia per l’ultima giornata dei gironi di UEFA Nations League. Il commissario tecnico ad interim Alberico Evani ha parlato ieri in conferenza stampa:

“Abbiamo fatto tanti sacrifici, ci siamo costruiti la possibilità di arrivare primi nel girone. Sarebbe brutto non arrivare al primo posto, ma dovremo guadagnarcela. Sappiamo di affrontare una squadra che non ti regalerà nulla, sebbene ultima nel girone. Tutti ci tengono a fare bella figura, specie quando affrontano una squadra importante come l’Italia. Dovremo essere attenti”.