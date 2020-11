Europa League, verso Milan-Lille: i precedenti con l’arbitro Frankowski

Milan-Lille: i precedenti con l'arbitro Frankowski

MILANO – Per Milan–Lille, in programma giovedì alle 20.55, come arbitro è stato scelto il polacco Frankowski. Gli assistenti sono Jakub Winkler e Marek Arys, quarto uomo Krzysztof Jakubik. Prima volta assoluta dunque per il direttore di gara polacco che in carriera ha diretto solo tre gare di Europa League.