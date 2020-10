Europa League, le probabili formazioni di Celtic-Milan [in aggiornamento]

Europa League, le probabili formazioni di Celtic-Milan

MILANO – Le probabili formazioni di Celtic-Milan, prima sfida della fase a gironi di Europa League in programma oggi alle 21:00 al “Celtic Park” di Glasgow.

Qui Celtic, le ultime

Neil Lennon, oltre ai tanti problemi intra-spogliatoio di queste ultime settimane, deve fare i conti anche con il coronavirus: saranno assenti per contagio al Covid19 Edouard, Elhamed e Bitton, più Jullien e Forrest infortunati. La formazione scozzese, dunque, è abbastanza obbligata: un 3-5-2 con la difesa comandata dall’obiettivo del Milan Ajer, centrocampo con l’ex Genoa Ntcham a fare da raccordo e il recuperato Christie che si gioca il posto sottopunta con Elyounoussi; davanti Klimala, c’è anche l’ex rossonero Laxalt.

CELTIC (3-5-2) Barkas; Welsh, Ajer, Duffy; Frimpong, McGregor, Brown, Ntcham, Laxalt; Elyounoussi, Klimala. All. Lennon.

Qui Milan, le ultime

Dopo la vittoria nel derby è arrivata la notizia dell’infortunio, fortunatamente non serio, di Hakan Calhanoglu; il turco non sarà del match e vedrà il suo posto occupato da Brahim Diaz, con Castillejo alla destra dello spagnolo e Krunic all’opposto dell’ex Villarreal. Difesa confermatissima, se non per l’esordio di Dalot al posto di Calabria, osì come il totem Ibrahimovic in avanti. Panchina iniziale per Hauge, mentre sarà titolare, al fianco di Kessie, Sandro Tonali. Non recupera Rebic.