Europa League, il Milan è ufficialmente ai preliminari: le date

Milan ufficialmente ai preliminari di Europa League

MILANO – Le speranze erano poche, ma, dopo il brutto KO di ieri della Roma contro il Siviglia per 2 a 0, è arrivata anche l’ufficialità. Il Milan sarà costretto a disputare i preliminari di Europa League per accedere ai giorni dell’edizione 2020-2021; i tre turni sarebbero stati scongiurati in caso di trionfo nel torneo 2019-2020 dei giallorossi.

Ciò costringerà Ibrahimovic e compagni a disputare i tre turni preliminari di Europa League (17 settembre, 24 settembre, 1 ottobre) prima di accedere alla fase a gironi, con la Serie A che comincerà il 19 settembre e il raduno che è. previsto per il 24 agosto. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live