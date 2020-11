ESPN – Si complica il riscatto di Dalot

MILANO – Quando il Milan ha preso in prestito dal Manchester United Diogo Dalot era consapevole che non sarebbe stato facile riscattarlo. Secondo quanto riportato da ESPN i Red Devils non hanno intenzione di instaurare nessuna trattativa con la dirigenza rossonera. Il club inglese vuole riportare il portoghese in Inghilterra così da valutarne la crescita nel corso dell’estate.