News Milan / Esonero Pioli, sta girando una notizia clamorosa: “Pare che…”

In pienissima corsa Champions , a poche giornate dal termine di una stagione di fuoco, il Milan stecca clamorosamente tra le mura amiche di San Siro contro una Cremonese penultima in classifica. Uno stop pesante, che spedisce i rossoneri al sesto posto a pari punti con l' Atalanta (quinta) e la Roma (settima). Un risultato inaccettabile, tanto quanto alcune scelte di Pioli che - secondo tanti tra tifosi e addetti ai lavori - non sta riuscendo a gestire la sua squadra nel doppio impegno tra Serie A e Champions League .

Tanto, troppo turnover e scivoloni inaspettati. Perché se da una parte è certamente vero che le seconde linee del Milan non sono all'altezza dei titolari, è anche vero che questa rosa dovrebbe comunque essere sufficiente per battere certi avversari. Soprattutto in casa. L'ennesima delusione in campionato ha ovviamente infiammato l'ambiente rossonero. E proprio in queste ore sono rispuntate anche alcune clamorose news sul futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan <<<