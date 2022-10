ESCLUSIVA – Zoff: “Rigore Milan-Chelsea? Da allenatore mi sarei arrabbiato molto”

All'indomani dell'amara sconfitta del Milan in Champions League contro il Chelsea , non si può non continuare a parlare dell'episodio chiave che ha segnato e probabilmente compromesso la gara di San Siro. Ci riferiamo ovviamente al presunto fallo da rigore di Tomori ai danni di Mason Mount - già di per sé praticamente inesistente - che è addirittura costata l'espulsione diretta al difensore inglese. Di questo abbiamo parlato in esclusiva con Dino Zoff, storico ex portiere e emblema del calcio italiano.

"Il rigore contro il Milan di ieri è la dimostrazione di come gli arbitri stranieri interpretino certe situazioni. Per loro è peggio una trattenuta rispetto a una entrata violenta. Non sono un arbitro, ma io l'80% dei rigori che danno in Italia non li darei. Da allenatore mi sarei certamente arrabbiato molto, ma sono un uomo di sport e quindi direi che non bisogna rompere con la storia dei rigori. Non ho mai sentito dire ad un allenatore "ci hanno regalato un rigore", quindi questo presuppone che tutti siamo di parte. Qui non c'entra il potere, è il modo di vedere le cose. Io ti dico che buona parte dei rigori in Italia non li darei, figuriamoci quello di ieri. Ma quando sentirò dire a qualcuno "mi hanno regalato un rigore", allora potrò prendere una posizione".