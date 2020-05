ESCLUSIVA – Milan, molto difficile l’arrivo di Nagelsmann

di ANTONELLO GIOIA Milan, Nagelsmann con Rangnick?

MILANO – Nelle ultime ore sta trovando molto spazio sulle testate sportive italiane l’ipotesi dell’arrivo al Milan, a partire dalla prossima stagione, dell’accoppiata tedesca Rangnick-Nagelsmann. In particolare, dovrebbe esserci a breve – come rivelato da La Gazzetta dello Sport – un summit tra la società di via Aldo Rossi e l’ex manager della Red Bull per delineare il programma da seguire e per pianificare la strategia da adottare sul mercato.

ALLENATORE AL CENTRO DEL VERTICE

Tra le questioni più urgenti da risolvere in casa rossonera vi è sicuramente quella riguardante l’allenatore. Stefano Pioli, a meno di un clamoroso miracolo nella parte restante della stagione in corso, lascerà la panchina del Milan per far posto ad un tecnico che possa dare slancio immediato al nuovo progetto targato Rangnick. Da questo punto di vista, Nagelsmann sembra essere diventato l’indiziato principale; a quanto risulta alla redazione de ilMilanista.it, però, difficilmente il classe 1987 abbandonerà dopo un solo anno la panchina del RB Lipsia, con un importato contratto in vigore fino al 2023.

NAGELSMANN IPOTESI DIFFICILE

In realtà, il tecnico tedesco potrebbe clamorosamente decidere di sposare subito il progetto di Elliott, sopratutto per via di un carattere ambizioso e di uno "spirito avventuriero" che ben si adatterebbero con il (difficile) rilancio del club rossonero. Di contro, però, c'è il pressoché impossibile via libera della dirigenza del Lipsia, assolutamente avversa alla partenza dell'allenatore che, alla prima stagione in Red Bull, ha già portato il club ai quarti di finale di Champions League. A ciò, inoltre, va aggiunto il rapporto – a quanto pare – non idilliaco tra lo stesso Nagelsmann e Rangnick, abituati a lavorare coi pieni poteri fra le mani e non a dividersi idee e strategie.