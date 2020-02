ESCLUSIVA Marocchino: “Milan punito da errori gravissimi. Juventus? Nessuna crisi, anzi…”

MILANO – In esclusiva ai nostri microfoni ha parlato l’ex calciatore bianconero, Domenico Marocchino. Le sue parole sono state indirizzate ad analizzare la prossima sfida fra Juventus e Milan, valida per la Semi-Finale di andata di Coppa Italia oltre a varie tematiche inerenti corsa Scudetto e Champions League nel nostro campionato, sempre più agguerrite.

SULLA SEMIFINALE DI COPPA ITALIA – La partita di domani sarà sicuramente un punto cruciale per la stagione delle due squadre. E’ pur sempre una semifinale di una competizione importante e chi la spunterà andrà a giocarsi la finale. Penso che sarà una partita con grande rilevanza anche sul futuro delle due squadre.

SUL MOMENTO BIANCONERO – I bianconeri hanno ricevuto molte critiche dopo la sconfitta contro il Verona, ma io non sono d’accordo. La Juve è prima in classifica e ha passato i turni di Champions League (quasi a punteggio pieno) e Coppa Italia. Non vedo momenti negativi. Certo, il gioco non è quello che ci si aspettava ma per adesso va bene così. Il calcio è pratico e Sarri non ha la bacchetta magica. Bisogna considerare poi che la Juventus è una squadra che di per sé con i giocatori di cui dispone, predica individualismo.

SUL LAVORO DI PIOLI – Forse l’allenatore rossonero ha ricevuto troppe critiche. Penso che Pioli col materiale che ha a disposizione stia andando abbastanza bene. Certo, non ha Baresi e Maldini indifesa, né Gullit e Van Basten in attacco, ma sta facendo quello che può e lo sta facendo discretamente bene.

SULLA CORSA SCUDETTO – Alla corsa scudetto iscrivo la Lazio gioca benissimo. E’ una squadra che ha stupito e continua a farlo. Sua caratteristica è, a mio parere, il fatto che i suoi calciatori si conoscano a memoria, oltre ad essere dotata di grandissime qualità. Inter e Juve insomma, oltre a guardare avanti, devono guardarsi anche le spalle…

SUL DERBY – Ho visto il derby e ne ho dedotto che Ibra da solo può non bastare. Certo, se quel colpo di testa al 90esimo fosse entrato la partita sarebbe finita 3-3 e tutti i discorsi dei giorni successivi sarebbero stati diversi. Il Milan ha fatto errori gravi, non si possono subire due gol in 3 minuti in un derby e per questo è stato punito.