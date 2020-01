ESCLUSIVA IlMilanista, Artico: “Contro il Milan il Toro tirerà fuori il massimo e sul portiere della Nazionale…”

MILANO – Paolo Artico ha chiuso la sua carriera nel ruolo di preparatore atletico del Torino. La nostra redazione lo ha intervistato a proposito della sfida che si disputerà domani, nei quarti di finale di Coppa Italia, fra il Milan e, per l’appunto, la squadra granata allenata da mister Walter Mazzarri. Queste sono state le dichiarazioni di Paolo Artico:

SULLA STAGIONE DI SIRIGU – Sirigu lo conosco benissimo. Ritengo sia un professionista di alto livello oltre che un portiere di alto livello. Ha una esperienza molto alta, anche estera oltre che italiana e questo gli da molta sicurezza. E’ un portiere perfetto per il Torino, oltre ad essere propriamente un’estremo difensore “Cuore Toro”.

SULL’OPERATO DI PIOLI E GIAMPAOLO – Molte volte si pensa sempre che sia la parte atletica la cosa più importante: io penso invece che ciò che conti più di tutti sia l’intensità che l’allenatore riesce a dare ai propri giocatori quando sono palla al piede e quando si trovano in fase di non possesso. La bravura del preparatore atletico deve essere quella di coadiuvare e cercare di capire quali sono le particolarità su cui migliorare.

SULLA CONDIZIONE DI IBRAHIMOVIC – Quando si raggiunge una certa età, certi discorsi vengono naturali. Personalmente sono stato il preparatore atletico di Di Natale per 3 anni e penso che i due siano molto simili. Bisogna essere bravi a capire quando è il caso di spingere sull’acceleratore e quando invece bisogna fermarsi. Ibra di certo si sta impegnando al 100% e questo è alla base di tutto. Poi conosco i preparatori atletici del Milan e stanno sicuramente facendo un lavoro certosino che aiuta molto lo svedese.

SUL PORTIERE DELLA NAZIONALE – Donnarumma è un portiere eccezionale, oltre che un grandissimo prospetto per l’Italia e per il Milan. Penso che la partita possa essere aperta perchè in entrambi i casi si tratta di due grandissimi portieri.

SULLA REAZIONE DEL TORO DOPO UNO 0-7 – I giocatori sono professionisti, Urbano Cairo è un professionista e l’allenatore altrettanto. E’ giusto capire cosa si è fatto, cosa si è sbagliato e accettare la dura verità che si sia toccato il fondo. Questi sono però anche quei casi in cui si riesce a tirar fuori il massimo dai giocatori. Penso dunque che il Torino farà una grande partita, indipendentemente dal risultato.

PRONOSTICO – Tifo Torino e spero che vinca il Toro!