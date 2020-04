Elliott sogna Icardi al Milan: è davvero possibile?

Icardi al Milan: è davvero possibile?

MILANO – Lo precisiamo subito: è, al momento, solo una grande suggestione, un’idea, un’ipotesi, un sogno. Sarà davvero possibile vedere, nella prossima stagione, Mauro Icardi con la maglia del Milan? Secondo il Corriere dello Sport tale eventualità non sarebbe così remota, con i vari pezzi del puzzle mercato che, se messi nei giusti posti, potrebbero dare il là ad un’operazione assolutamente clamorosa.

L’EX RIVALE MICIDIALE – Già, perché Icardi, con la maglia dei cugini dell’Inter, ha spesso e volentieri punito il Milan; per la precisione, sono stati 5 i goal segnati in 13 partite disputate, con la tripletta del 2017-2018 e il goal in zona Cesarini della stagione successiva a dominare questa statistica. Sul fatto che l’attaccante argentino sia un bomber di razza, comunque, non ci sono dubbi: 179 reti in 301 partite (11 a Genova sponda Samp, 124 con la maglia dell’Inter e 20 in quest’ultima annata con il PSG) e 43 assist totali.

È POSSIBILE SE… – Attualmente, Icardi è in prestito dai nerazzurri ai parigini, con diritto di riscatto fissato sui 65 milioni di euro. Il suo futuro, però, potrebbe diventare ingombrante per l’Inter, dato che Leonardo non avrebbe intenzione di riscattarlo, consegnando a Suning e Marotta zero euro e una bella gatta da pelare. Stando all’indiscrezione riferita dal Corriere dello Sport, Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante, sarebbe intenzionata a riportare il marito in Serie A; la Juventus resta un’opzione credibile, ma l’Inter non vorrebbe rischiare di rinforzare una diretta rivale per lo Scudetto ed è qui che potrebbe nascere l’opzione Milan.

CIFRE – Il costo totale dell’operazione si aggirerebbe sui 100 milioni di euro, ma le strade per ammortizzare questa cifra (comunque sostenibile per le casse di Elliott) sono diverse; tra queste potrebbe esserci l’ipotesi Spalletti nuovo allenatore del Milan, nonostante le incomprensioni dell’ultima stagione, e la possibile cessione di Gigio Donnarumma. Solo il tempo, dunque, ci dirà se questa suggestione, questa idea, questo sogno si potrà concretizzare. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

