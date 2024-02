News Milan – Ecco il Rennes: questa l’ultima rete in Europa League dei rossoneri

Per i ragazzi di Stefano Pioli si avvicina la sfida con i francesi valida per il playoff di andata. Il match è in programma stasera a San Siro

Redazione Il Milanista 15 febbraio - 11:11

Il Milan è pronto a tornare in Europa. Dopo l'eliminazione dalla Champions League i rossoneri devono superare l'ostacolo dei playoff. Gli avversari sono i francesi del Rennes, i quali hanno terminato il proprio girone di Europa League al secondo posto. Il Milan è reduce da un ottimo periodo di forma in campionato (7 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 9). Tuttavia dovranno affrontare una squadra che, così come i rossoneri, sono in uno stato di grazia. I ragazzi allenati da Stephan sono reduci da 5 vittorie di fila in Ligue 1. Così come il Milan, non perdono da dicembre.

L'ultima dei rossoneri in Europa League — Il Milan torna in Europa League a distanza di 3 anni dalla sua ultima partecipazione. Era il marzo del 2021 e il Diavolo si giocava l'accesso ai quarti di finale contro il Manchester United. Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul difficile campo dell'Old Trafford, il Milan perse in casa. Il gol lo segnò un certo Paul Pogba. L'ultima rete milanista è stata siglata da Simon Kjaer di testa in casa dei Red Devils. Il difensore danese, tra l'altro, sarà convocato per la sfida con il Rennes.

Il Milan, da quando la coppa è stata ribattezzata come Europa League, vi ha partecipato 3 volte. Solo in due occasioni è riuscito ad approdare agli ottavi di finale venendo poi eliminato (nella stagione 2017/2018 venne estromesso dall'Arsenal e nel 2020/2021 dal Manchester United). Nel 2018/2019 i rossoneri invece vennero eliminati dalla fase a gironi. Quest'anno, date anche le circostanze in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'Europa League diventa l'obiettivo principale.

