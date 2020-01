Ecco chi è Zaracho che ha stregato Maldini

MILANO – Il nome di Zaracho non è nuovo in “Casa Milan“, infatti il trequartista del Racing Avellaneda di Diego Milito, era stato già cercato in estate. Ma chi è il classe ’98 che ha stregato Maldini? Zaracho fin dai primi calci al pallone si fa notare da tutti per le sue qualità. Il 17 dicembre del 2016, ad appena 18 anni, esordisce in Primera Divisione con la maglia del Racing contro l’Union. Un esordio non particolarmente fortunato visto la sconfitta per 1 a 0, ma da quel momento non lascia più la prima squadra concludendo la sua prima stagione tra i grandi con altre quattro presenze e una rete da tre punti contro il Colon. Zaracho, molto abile negli spazi stretti grazie ad un’ottima tecnica, ama giocare da trequartista in modo da sfruttare la sua capacità nel dribbling e sfruttare il suo destro: o per cercare la via del gol o per mettere il suo compagno davanti al portiere. Il talento argentino può però giocare anche sulle fasce partendo largo. In alternativa può pure agire da seconda punta. In Argentino Zaracho è considerato il nuovo Lautaro, anche se i ruoli sono completamente diversi. In passato era forte l’interesse di Atletico Madrid e Porto.