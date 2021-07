News Milan \ Sfuma Kaio Jorge? Pronte due alternative

L’attacco del Milan dovrebbe accogliere ancora un altro giocatore. E’ stato lo stesso Paolo Maldini a far capire che i rossoneri sono pronti ad investire su un giovane da far crescere alle spalle di Giroud e lo svedese. Il prescelto sembrava essere Kaio Jorge. Il contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre ha reso il brasiliano un’opportunità importante. Nelle ultime ore però si è registrato il sorpasso da parte della Vecchia Signora. I bianconeri puntano infatti decisi sul calciatore per rinforzare l'attacco di Max Allegri. Maldini così vira su altri due nomi importanti per l'attacco del Diavolo<<<