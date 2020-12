Donnarumma vuole il rinnovo, ma in Inghilterra…

MILANO – Qual è il futuro di Donnarumma? E’ la domanda che si pongono i tifosi del Milan nell’ultimo periodo. Il classe ’99 è in scadenza di contratto e la trattativa procede a rilento. L’estremo difensore di Castellamare di Stabia vuole rimanere in rossonero e spinge il suo agente Mino Raiola a trovare un accordo con il club di via Aldo Rossi. Eppure in Inghilterra battono la notizia che il Gigio è finito nel mirino di un top club: il Chelsea. I Blues, nonostante abbiano acquistato Mendy, vorrebbero Donnarumma per la prossima stagione soprattutto se non dovesse essere rinnovare con il Milan.