In vista dell’Europeo che inizierà non si sa quando alla luce degli stravolgimenti da COVID-19 Gigio Donnarumma estremo difensore del Diavolo e della Nazionale ha parlato dell’importante appuntamento in azzurro in un’intervista concessa alla rivista Undici.

“Sarà la mia prima esperienza, quindi spero di viverlo da protagonista”, ha detto. “Mi auguro di andare più avanti possibile. Siamo una squadra giovane che ha le carte in regola per arrivare in fondo”.