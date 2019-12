Donnarumma: “Bisogna migliorare in zona goal, con l’Atalanta…”

Milan, parla Donnarumma

MILANO – Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, si è così espresso a SkySport a margine della premiazione del Golden Boy: “Sono orgoglioso di ricevere questo premio, ringrazio la giuria che mi ha votato, è un premio importante che mi tengo stretto”.

SULLA NAZIONALE: “Abbiamo l’Europeo, abbiamo fatto un grande girone di qualificazione, dobbiamo fare bene l’Europeo, dobbiamo fare il possibile per arrivare fino in fondo”.

SU ATALANTA-MILAN: “Stiamo facendo bene, ieri purtroppo c’è mancata la vittoria ma la squadra c’è e ha voglia di tornare a vincere. Siamo pronti, lavoriamo molto bene per provare a fare un grande risultato prima di Natale”.

SU MILAN-SASSUOLO: “C’è mancato solo il gol, il gioco c’è stato, bisogna migliorare in zona gol, lo stiamo facendo, riprendiamo tranquilli gli allenamenti per migliorare quelle cose che portano alla vittoria”.

SUI CAMPIONI DEL PASSATO: “Li ho incontrati nello spogliatoio e quando sono entrato nel secondo tempo, fa un grande effetto. Giocare a San Siro dove ci sono stati loro è un onore e fa un grande effetto. I complimenti di Zoff? È un onore ricevere i complimenti da un campione come Dino Zoff, sono orgoglioso. Spero di seguire le sue orme e spero di vincere come ha fatto lui”.

Il numero 99 rossonero, inoltre, si è così espresso al momento della consegna del premio: "Sono quattro anni che gioco in Serie A e adesso anche in Nazionale, sono molto orgoglioso. All'inizio tutti dicevano che ero un fenomeno, ma io pensavo solo a lavorare. Poi un giorno mister Sinisa, che dovrò ringraziare per tutta la vita, ha deciso di farmi giocare. Voglio fargli anche un in bocca al lupo per tutto a mister Sinisa".