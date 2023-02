Milan, la dirigenza al fianco della squadra. La situazione

Durante la sessione di allenamento di ieri a Milanello si sono presentati: il presidente Paolo Scaroni, l’AD Giorgio Furlani, Paolo Maldini e Ricky Massara . La dirigenza ha voluto mandare un messaggio: i ragazzi non sono soli. Un gesto di sostegno e vicinanza in un momento particolarmente delicato per il gruppo guidato da Stefano Pioli. Dopo l'allenamento è seguito il pranzo in cui il presidente ha detto: " Vi siamo talmente vicini che vorremmo essere in campo con voi" . Da quanto emerge -secondo la Gazzetta dello Sport - i giocatori sono parsi "già rinvigoriti".

E fra pochi giorni c'è il derby: un'occasione per cercare di riprendersi da questo momento così delicato. Il tecnico ha apprezzato questo gesto della società e si è sentito appoggiato nel progetto. Pioli sta cercando di lavorare sulla preparazione atletica ma soprattutto sul fattore mentale. Non ci saranno Tomori e Bennacer (out per infortunio insieme ai "soliti noti"). Probabilmente si opterà per schierare il danese Simon Kjaer in difesa (subentrato già a Tomori nella disfatta all'Olimpico in campionato contro la Lazio). E al centro del campo il tecnico non esclude la possibilità di dare una chance importante ad Aster Vranckx, finora quasi un fantasma.