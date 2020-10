Di Marzio: “Il Milan ci sorprenderà con Dalot. Il mercato non ha stravolto la squadra”

MILANO – Il noto giornalista Gianluca Di Marzio è intervenuto al programma radiofonico Maracanà in onda sulla frequenze di TMW Radio. Tra i temi affrontati anche il podio dell’ultimo mercato. Ecco le sue parole: “Milan, perché è stato un mercato logico, senza stravolgere la squadra che ha finito benissimo lo scorso anno e inserendo giovani bravi come Tonali, Brahim Diaz, Diogo Dalot, che sarà una grande sorpresa. Ha fatto il mercato che doveva fare, anche con cessioni giuste. Poi le grandi hanno fatto tutte il giusto. L’Inter si è rinforzata, il Napoli con Osimhen ha fatto il colpo del mercato, e la Juve con Kulusevski ha colto la gemma. Non tutte però sono riuscite a ridurre la rosa come volevano. Ma era difficilissimo farlo in questa strana sessione”.