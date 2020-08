Deulofeu apre: “Il Milan è un’opzione per il mio futuro”

Milan, parla Deulofeu

MILANO – Gerard Deulofeu, attaccante spagnolo in forza al Watford, si è così espresso a El Transistor sul suo futuro: “Il Milan è una opzione per il mio futuro – ha esordito -. Sono stato veramente felice, ho passato sei mesi meravigliosi e lì è nata mia figlia. Anche andare in Spagna è un’opzione, così come altri club di Premier League, ma primo di tutto serve un accordo per lasciare il Watford”.

SULLE SUE CONDIZIONI: Sto molto meglio, ho migliorato poco a poco. Voglio tornare presto ma con precauzione, non c'è fretta anche se mi manca giocare. A livello personale questa stagione è stata un disastro, è probabile che lasci il club quest'estate, proverò ad andare altrove".