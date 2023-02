Milan, in vista del derby: l’Inter nella bufera per Skriniar ma in semifinale

Skriniar in nerazzurro fino a fine stagione ma non più capitano e messo fuori rosa. Al suo posto Darmian che ieri ha consegnato la vittoria...

E intanto Darmian ha preso l'Inter per mano ieri sera battendo la Dea a San Siro. Il numero 36 è di fatto l’uomo che sta sostituendo lo slovacco Milan Skriniar, al centro della bufera di mercato che l'ha fatta da padrone in queste settimane. Il giocatore -che iniziò la sua carriera proprio nelle giovanili del Milan - si sta guadagnando la fiducia di Inzaghi partita dopo partita. E la probabilità di vederlo dal 1' anche domenica contro i rossoneri cresce. A pochi giorni dal derby l'Inter porta a casa la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia ma deve affrontare il caso legato alla permanenza -scomoda- dello slovacco classe 1995. Il difensore non partirà da Milano fino a fine stagione per iniziare poi l'avventura in Ligue1 con la maglia del PSG.