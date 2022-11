News Milan | E’ allarme, adesso basta: deciso il prossimo colpo di mercato

La sterile partita del Milan contro la Cremonese ha messo in luce alcuni aspetti negativi e strutturali della rosa rossonera. Mancano alcuni tasselli importanti in zone determinanti, primo tra tutti nel reparto offensivo. Senza Giroud (36 anni), il Milan fatica tremendamente a trovare la via della rete. Origi si accende a intermittenza e comunque non è mai stato un bomber, stesso discorso per Rebic . L'allarme è scattato dalle parti di Milanello: a questo Milan serve un centravanti che segni con regolarità , non si può più ignorare questo problema.

Maldini e Massara lo hanno capito da tempo e per questo si sarebbero già mossi sondando in lungo e in largo il mercato alla ricerca di un attaccante giovane ma già pronto per dare un contributo pesante in termini di gol. Non ci sono dubbi sul fatto che il prossimo grande colpo di mercato del Milan sarà appunto una prima punta: basandoci dunque sulle ultime news che stanno circolando in orbita rossonera, ecco chi potrebbe arrivare al Milan per risolvere il problema del gol <<<