Milan, ora è davvero crisi (rosso)nera. Una sola vittoria nel 2023

Numeri horror: dalla vittoria di Salerno il Milan non ingrana più. 5 punti rimediati nelle gare disputate nel 2023. E fuori dalla Coppa Italia

Vittoria di misura ieri a San Siro: l’Inter porta a casa la vittoria e i tre punti che la portano a -13 dal Napoli da solo in vetta. A nulla è servito il cambio tattico di mister Pioli che le sta tentando davvero tutte pur di risollevare la situazione. Criticato per la scelta di lasciare in panchina uno come Leao, ora il tecnico sembra avere esaurito le idee. Giroud poco incisivo e scarico: l’unica vera palla gol sprecata porta la sua firma. Un primo tempo a senso unico dominato dai nerazzurri ed ennesima rete subita da calcio piazzato per il Milan. E i gol subiti salgono a quota 30.