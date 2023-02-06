Milan, ora è davvero crisi (rosso)nera. Una sola vittoria nel 2023

Vittoria di misura ieri a San Siro: l’Inter porta a casa la vittoria e i tre punti che la portano a -13 dal Napoli da solo in vetta. A nulla è servito il cambio tattico di mister Pioli che le sta tentando davvero tutte pur di risollevare la situazione. Criticato per la scelta di lasciare in panchina uno come Leao, ora il tecnico sembra avere esaurito le idee. Giroud poco incisivo e scarico: l’unica vera palla gol sprecata porta la sua firma. Un primo tempo a senso unico dominato dai nerazzurri ed ennesima rete subita da calcio piazzato per il Milan. E i gol subiti salgono a quota 30.
Si è rivisto anche Lukaku in campo (subentrato nel secondo tempo) e Lautaro Martinez andato a segno di testa (settimo gol per lui nel 2023). E per i rossoneri si parla di quarta sconfitta consecutiva (considerando anche la Supercoppa sempre contro l'Inter). Nelle ultime 7 sono stati 5 ko e 2 pareggi: fin qui solo 5 i punti sui 18 disponibili. Il Milan ora si trova 6° in campionato a quota 38 con Lazio (che dovrà giocare stasera contro l'Hellas a Verona) ed Atalanta (reduce dalla sconfitta di Reggio Emilia sabato sera contro il Sassuolo). I ragazzi di Pioli ospiteranno il Toro in casa venerdì sera alle 20.45 a 8 punti di differenza dai rossoneri.