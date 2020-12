Dalot studia l’italiano: indizio sulla sua permanenza?

MILANO – Diogo Dalot è stato una delle sorprese del mercato estivo ma anche in campionato. Il portoghese ha superato nelle gerarchie di Pioli anche Andrea Conti: merito anche di un gol e un assist in Europa League. Il classe ’99 si sta ambientando sempre di più in Italia e, come dimostrato sul suo profilo social, il ragazzo sta proseguendo il suo percorso nella studio della lingua italiana. Giorno dopo giorno Dalot non sembra essere convinto del ritorno in Inghilterra e starebbe spingendo per il restare al Milan.