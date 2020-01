Dalla Spagna: Todibo vuole sfruttare il Milan per tornare al Barcellona

Mundo Deportivo: i dubbi di Todibo

MILANO – Secondo quanto riportato dall'autorevole testata spagnola Mundo Deportivo, il Milan non può ancora dirsi così vicino a Jean-Clair Todibo. Il difensore del Barcellona, infatti, ha ascoltato la proposta del Milan, ma ha anche altre offerte sul tavolo (Monaco, Southampton, Watford, Everton, Leverkusen, Herta e Schalke); il classe 1999 vorrebbe sfruttare l'esperienza al Milan per poi tornare utile in blaugrana e, per questo motivo, non si vorrebbe inserire il diritto di riscatto nell'affare.