Dalla Spagna: il Valencia contatta il Milan per Suso

MILANO – Novità Milan sul fronte Suso. Secondo quanto riferito infatti dall’emittente Radio Marca, l’attaccante spagnolo piace al Valencia, tant’è che ci sarebbero già stati i primi contatti col club rossonero per il trasferimento del calciatore in Liga. Il calciatore spagnolo sta attraversando una stagione non positiva, tanto da essere finito in panchina dopo il cambio modulo. Per il classe ’93 si è parlato anche di un’altra destinazone. Secondo Tuttosport, il calciatore gradirebbe la destinazione Roma, specie dopo che la trattativa per portare Matteo Politano nella Capitale è saltata.