Dalla Spagna – A gennaio Szoboszlai sarà rossonero

MILANO – In Spagna sono sicuri, anzi sicurissimi: Dominik Szoboszlai è pronto a vestire la maglia rossonera. Infatti secondo il portale todofichajes.com, il Milan pagherà la clausola rescissoria da 25 milioni di euro per il talento del Salisburgo e della nazionale ungherese. Il magiaro si trasferirà all’ombra del Duomo a gennaio, quando il calciomercato riaprirà. La scelta di vestire la casacca del via Aldo Rossi sarebbe del giocatore: infatti nel Milan potrebbe essere subito protagonista cosa che non avverrebbe con gli altri club che lo corteggiano: Real Madrid, Arsenal e Juventus. Non è escluso che Szoboszlai non diventi il sostituto di Calhanoglu alle prese con un difficile rinnovo di contratto.