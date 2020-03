Dalla Bild: Rangnick in arrivo al Milan

MILANO – Secondo quanto riportato dalla Bild, nota testata tedesca, Rangnick avrebbe già pronto il suo staff di collaboratori da portare a Milano, al quale si aggiungerebbero Hendrik Almstad, braccio destro di Gazidis, e Geoffrey Moncada, capo dell’area scouting rossonera. Non ci sarebbe più posto, dunque, sia per Boban che per Maldini. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live