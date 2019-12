Dalla Germania: il Milan offre a Rangnick il ruolo di allenatore-ds

Milan, offerto a Rangnick il ruolo di allenatore-ds

MILANO – Avrebbe del clamoroso quanto rivelato quest’oggi dalla Bild, nota testata sportiva tedesca. Secondo i colleghi in Germania, infatti, il Milan avrebbe offerto a Ralf Rangnick il doppio ruolo di direttore sportivo e allenatore per la prossima stagione. Rangnick, ex centrocampista, è attualmente il direttore sportivo del RB Lipsia, dopo esserne stato allenatore e dirigente nel 2015-2016 e aver dato inizio all’epoca d’oro del RB Salisburgo nel 2014. Secondo le ultime indiscrezioni, tra l’atro, i rossoneri vorrebbero bloccare il tedesco da gennaio cominciando a collaborare con lui come consulente esterno. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live