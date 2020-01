Dal Portogallo: offerta del Milan per il talento Florentino Luis

SportTV: Milan su Florentino Luis

MILANO – A poco meno di un paio d’ore dalla sfida contro il Brescia, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A, stanno arrivando dall’estero alcune notizie molto interessanti per ciò che riguarda il calciomercato del Milan.

Per ciò che riguarda il mercato in entrata, dal Portogallo (SportTV) filtra la voce di una proposta concreta del Milan per Florentino Luis, talento classe 1999 in forza al Benfica: prestito di 18 mesi con opzione. Seguiranno aggiornamenti.