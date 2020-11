Dal goal del secolo alla rovesciata di Udine: i 5 goal più belli di Ibrahimovic in acrobazia

Milan, i 5 goal più belli di Ibrahimovic in acrobazia

MILANO – “Perché correre se puoi volare”?. È con questa frase, come al solito ricca di autostima e di ironia, che Zlatan Ibrahimovic ha commentato su Instagram l’ultima perla acrobatica della sua straordinaria carriera. Alla “Dacia Arena”, infatti, lo svedese ha deciso il match tra Udinese e Milan con una rovesciata in grande stile, propria – in linea generale – di un calciatore nel fiore degli anni più che di uno che va per i 40.

Ma Ibrahimovic è Ibrahimovic, non lo scopriamo certo oggi; anche perché di gesti atletici del genere Zlatan ne ha fatti diversi nel corso della sua carriera. Ne abbiamo scelti cinque, oltre al goal di ieri, e ve li proponiamo.