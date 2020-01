Dal Brasile: apertura del Milan al ritorno in patria di Paquetà

Dal Brasile: Milan, via Paquetà?

MILANO – A poco meno di un paio d’ore dalla sfida contro il Brescia, valida per la 21esima giornata del campionato di Serie A, stanno arrivando dall’estero alcune notizie molto interessanti per ciò che riguarda il calciomercato del Milan.

Secondo quanto riportato dal Brasile, Paquetà vorrebbe salutare il Milan già in questa sessione di mercato. Al momento non ci sono offerte all'altezza delle richieste dei rossoneri, con il PSG che avrebbe offerto solo 20 milioni di euro. Non è da escludere, dunque, che il brasiliano possa tornare in patria in prestito per sei mesi, con il Milan pronto eventualmente ad accollarsi parte dell'ingaggio.