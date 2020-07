Da SkySport, la Red Bull chiede 7-8 milioni per liberare Rangnick

Milan, le ultime su Rangnick

MILANO – Anche se non sembrano esserci più dubbi sull'arrivo di Ralf Rangnick al Milan nella prossima stagione nei ruoli di allenatore e direttore sportivo, è necessario limare ancora qualche dinamica contrattuale. Come riportato da SkySport, infatti, la Red Bull pretenderebbe un indennizzo economico/penale per liberare il manager tedesco e sembra che la richiesta iniziale sia di 7/8 milioni di euro.