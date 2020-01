Da San Siro, Rebic segna e il baby tifoso scoppia in lacrime: il video

Milan, il baby tifoso in lacrime al goal di Rebic

MILANO – “Con il Milan nel cuore e nel profondo dell’anima”; così recitava il vecchio inno del Milan, cantato a squarciagola per anni a San Siro dai tifosi rossonero. Nonostante queste parole non facciano più parte dell’inno ufficiale del club, rimangono scolpite e realizzate all’interno dei cuori dei milanisti… anche di quelli più piccoli. Per l’appunto, sta facendo il giro del web il video di un piccolo tifoso del Milan presente ieri a San Siro in lacrime di gioia al goal di Rebic. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live