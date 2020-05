Da Milanello, il report di ieri: lavoro diviso in due gruppi

Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Secondo quanto riportato dalla nostra redazione, il Milan ha svolto ieri l'ultimo allenamento della settimana. A Milanello due gruppi di lavoro ancora senza palla, dunque solo con esercizi di corsa ed aerobici con attrezzi sul campo per la forma. Il primo, composto da Alessio Romagnoli, Mateo Musacchio, Hakan Çalhanoglu, Giacomo Bonaventura, Lucas Biglia, Matteo Gabbia, Theo Hernández, Léo Duarte, Gianluigi Donnarumma ed Alexis Saelemaekers, si è allenato dalle 9:30 in poi; il secondo, formato da Lucas Paquetá, Ante Rebić, Samu Castillejo, Simon Kjaer, Rafael Leão, Marco Brescianini, Diego Laxalt, Asmir Begović, Antonio Donnarumma e Daniel Maldini, dalle 11:30.