Le ultime notizie da Milanello

MILANO – Dopo il giorno di riposo concesso per la giornata di oggi, il Milan tornerà domani ad allenarsi individualmente a Milanello, con la squadra sempre divisa in due gruppi con le esercitazioni che saranno fatte tutte al mattino seguendo ogni regola di distanziamento sociale. CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live