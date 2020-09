Crotone-Milan, il migliore in campo: ottima partita di Kessie

Crotone-Milan, il migliore in campo è Kessie

MILANO – Il migliore in campo fra i rossoneri della sfida tra Crotone e Milan, valida per la seconda giornata di Serie A, è Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano, schierato come mediano al fianco di Tonali, sta confermando in questo inizio di stagione gli enormi progressi ammirati nel finale della scorsa: è un giocatore in fiducia, che corre e lotta ovunque, combatte i palloni in fase difensiva e li gestisce in quella di possesso. Benissimo e freddo come al solito sul rigore che sblocca la gara.