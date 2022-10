Cristiano Ronaldo proposto al Milan da Mendes / News

La seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United non poteva andare peggio di come sta andando. Tanto che - non è un mistero - il fuoriclasse portoghese vorrebbe nuovamente cambiare aria, già dalla scorsa sessione estiva di mercato. Il suo agente Jorge Mendes sta cercando di accontentarlo e ormai da mesi gira l'Europa alla ricerca di un acquirente.

L'Europa, sì, e non il resto del mondo, dove CR7 troverebbe rapidamente una collocazione e sarebbe ricoperto d'oro. Ronaldo non vuole però ancora prendere in considerazione destinazioni esotiche: lui vuole rimanere ancora nel calcio che conta e ad alti livelli. Tradotto: l'ex bianconero vuole giocare in un club che gli garantisca il palcoscenico della Champions League, l'habitat naturale di CR7. Anche per questo motivo, sulla lista di Mendes c'era e c'è pure il Milan, come confermano le ultime news che stanno circolando in queste ore