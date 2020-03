Costacurta: “Boban via dal Milan? Poteva parlare diversamente”

Parlando a Radio Sportiva Alessandro Costacurta ha condiviso il proprio pensiero sul doloroso e definitivo strappo tra la società e l’ormai ex direttore tecnico rossonero Zvone Boban.

“Gazidis non è l’ultimo arrivato e so che Zvonimir non accetta facilmente certe cose. Conosco lui e Maldini da 30 anni, sono come fratelli per me. A mio avviso poteva dire le cose in maniera un po’ diversa in quell’intervista”, ha affermato riferendosi alle famose dichiarazioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport dal croato.