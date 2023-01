La corsa scudetto in vista di Napoli-Roma domenica prossima

In ottica scudetto domenica sera ci sarà Napoli-Roma. Giallorossi senza Celik e Zaniolo. Torna Kvaratskhelia

Redazione Il Milanista

Gara calda, caldissima. Per l’inizio del girone di ritorno da tenere d’occhio il big match di domenica prossima al Maradona tra Napoli e Roma. Due tifoserie storicamente antagoniste. A livello di classifica abbiamo il Napoli in pole position a 50 punti e i giallorossi a 37. Dopo la vittoria in Liguria, i giallorossi sono attesi a Napoli e si presenteranno nuovamente sprovvisti di Nicolò Zaniolo. La decisione è quella di escluderlo dalle convocazioni fino alla fine della sessione invernale di mercato. Su di lui diversi i club interessati tra cui proprio il Milan.

Ma ci sarebbero diverse sirene spagnole (il Siviglia) ed inglesi: primo tra tutti il Tottenham (prossimo avversario dei rossoneri in Champions League) ma anche il Leicester e il West Ham. 35 sono i milioni che al momento Tiago Pinto chiede per la sua cessione definitiva. In sostituzione la Roma starebbe già pensando a come rimpiazzarlo. Cresce l’interesse per il catalano ex Atalanta Gerard Deulofeu ora all’Udinese. A parte Zaniolo, la Roma dovrà fare a meno anche di Zeki Celik (ammonito sotto diffida durante il match di domenica contro lo Spezia) sostituito da El Shaarawy schierato sulla fascia. Torna invece Lorenzo Pellegrini accanto all’argentino Paulo Dybala dietro ad Abraham. A sinistra Zalewski, mentre a centrocampo Mourinho opterà per Matic e Cristante. Difesa a tre con Mancini, Smalling e Ibañez. Rui Patricio tra i pali.

Torna a disposizione fenomeno georgiano out nelle ultime due (contro la Cremonese in Coppa Italia e contro la Salernitana in campionato nel derby campano di sabato) per via di una forte influenza. Spazio a Lobotka in cabina di regia, con Zielinski e Anguissa ai lati. Difesa a 4 con Kim e Rrahmani al centro e Di Lorenzo a Mario Rui esterni. Osimhen punta supportato da Lozano e Kvaratskhelia. Le due squadre sono attese al Maradona domenica sera alle 20.45. La gara sarà visibile in esclusiva su DAZN.