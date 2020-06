Coppa Italia, qui Milan: Pioli costretto a fare di necessità virtù

Milan, le ultime

MILANO – Senza Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, Stefano Pioli dovrà fare di necessità virtù, cercando risposte positive da quei calciatori un po’ ai margini. Spazio dal primo minuto, dunque, a Bonaventura e Paquetà, i quali agiranno, assieme a Calhanoglu, alle spalle dell’unica atipica punta Rebic. In porta Donnarumma, difeso da Conti e Calabria esterni e da Romagnoli e Kjaer (Musacchio non convocato)al centro. Milan che si schiera con un 4-4-1-1 in fase di non possesso, con la coppia Kessie-Bennacer in mediana, poi abile a trasformarsi in un 4-2-3-1 quando si tratterà di attaccare. Leao carta a gara in corso.

MILAN (4-4-1-1) | Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Musacchio; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic. (All. Pioli)

