Coppa Italia, qui Juventus: Sarri sceglie i migliori a disposizione

Juventus, le ultime

MILANO – I bianconeri, forti del vantaggio guadagnato nei minuti finali dell’andata e di una rosa nettamente superiore a livello tecnico, puntano senza se e senza ma a conquistare finale e, di conseguenza, il primo trofeo della stagione. Per farlo, Sarri si affiderà ai migliori. Oltre a Buffon, portiere della competizione, in campo Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, con Chiellini – non al meglio – in panchina; trio di centrocampo con Pjanic, Matuidi e Bentancur e attacco con Ronaldo e Dybala intoccabili, accompagnati da uno tra Douglas Costa (favorito) e Cuadrado. Non ha recuperato Higuain.

JUVENTUS (4-3-3) | Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

