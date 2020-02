Verso Milan-Juve, Pioli: “Il nostro obiettivo è la finale. Sul mio futuro…”

Coppa Italia | Milan-Juventus, parla Pioli

MILANO – Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a MilanTV alla vigilia della sfida tra Milan e Juventus, valida per la semifinale di andata di Coppa Italia: “Sarebbe troppo facile ripartire dal primo tempo del Derby. Abbiamo dimostrato tante cose positive avvicinandoci ad un livello alto di squadra, il che ci dà consapevolezza e fiducia. Siamo usciti con le ossa rotte, ma è una lezione che dobbiamo imparare. La partita di domani è un obiettivo importante in questo momento, dobbiamo svoltare subito e possiamo fare bene per provare a raggiungere la Finale di Coppa Italia, che sarebbe un risultato importante. Siamo preparati per affrontare al meglio questa partita, è la nostra occasione“.

SULLE QUALITA’ DEL MILAN: “Noi siamo cambiati molto in queste settimane, abbiamo avuto diverse occasioni da gol. Tutte le partite vanno giocate con determinazione e qualità. Andiamo in campo con la convinzione di far male agli avversari. Creiamo e segnamo tanto, abbiamo le qualità per mettere in difficoltà la Juventus. Dobbiamo essere pronti a sfruttarle”.

SUL DOPPIO CONFRONTO CON LA JUVE: “Sarà importante, fare un risultato positivo significa avere un vantaggio per il ritorno. Poi sarà decisivo il ritorno, si sa. Dobbiamo lavorare di squadra, molto concentrati, lucidità e con la prestazione migliore dal punto di vista tecnico”

Lo stesso Pioli ha poi rilasciato ulteriori dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Le voci sul mio futuro? No, non mi interessa. Abbiamo tante di quelle partite da giocare e ancora tanti obiettivi da raggiungere che il futuro non è una mia priorità”.

SUL DERBY: “La sconfitta è stata pesante per come è arrivata e per tutte le situazioni che c’erano dentro a questa gara. Ci ha fatto male perdere un derby così, giocare una partita subito molto importante contro un’avversaria come la Juve ci può sicuramente aiutare”.

SULLA COPPA ITALIA: "La Coppa Italia diventa importante per tutti i club prestigiosi. Noi siamo stati bravi ad arrivare fino alle semifinali, ma non è sufficiente. Vogliamo provare ad arrivare fino in fondo".