Coppa Italia, le probabili formazioni di Juventus-Milan

MILANO – Ci siamo. Oggi, finalmente, il pallone torna a rotolare e lo farà nella splendida, ma vuota, cornice dell’Allianz Stadium di Torino, il quale accoglierà due grandissime del calcio italiano: Juventus e Milan. Il match, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia dopo l’1 a 1 maturato a San Siro, sarà diretto dal sig. Orsato di Schio e comincerà alle ore 21.

QUI JUVENTUS – I bianconeri, forti del vantaggio guadagnato nei minuti finali dell’andata e di una rosa nettamente superiore a livello tecnico, puntano senza se e senza ma a conquistare finale e, di conseguenza, il primo trofeo della stagione. Per farlo, Sarri si affiderà ai migliori. Oltre a Buffon, portiere della competizione, in campo Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro, con Chiellini – non al meglio – in panchina; trio di centrocampo con Pjanic, Matuidi e Bentancur e attacco con Ronaldo e Dybala intoccabili, accompagnati da uno tra Douglas Costa (favorito) e Cuadrado. Non ha recuperato Higuain.

QUI MILAN – Senza Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, Stefano Pioli dovrà fare di necessità virtù, cercando risposte positive da quei calciatori un po’ ai margini. Spazio dal primo minuto, dunque, a Bonaventura e Paquetà, i quali agiranno, assieme a Calhanoglu, alle spalle dell’unica atipica punta Rebic. In porta Donnarumma, difeso da Conti e Calabria esterni e da Romagnoli e Kjaer (Musacchio non convocato)al centro. Milan che si schiera con un 4-4-1-1 in fase di non possesso, con la coppia Kessie-Bennacer in mediana, poi abile a trasformarsi in un 4-2-3-1 quando si tratterà di attaccare. Leao carta a gara in corso.

JUVENTUS (4-3-3) | Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

MILAN (4-4-1-1) | Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Musacchio; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic. (All. Pioli)

